Идлиб, Сирия, , 08:24 — REGNUM В сирийском Идлибе тысячи детей не пошли в школы в виду сохраняющейся здесь террористической угрозы. Об этом 4 сентября сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

«Тысячи детей, которые должны были пойти в школу с началом учебного года на северо-западе Сирии, не имеют доступа к образованию», — заявил представитель благотворительной организации «Спасите детей» в комментарии изданию.

Напомним, ситуация в Идлибе остается напряженной, в настоящее время регион находится под контролем одного из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате продолжающегося конфликта в Сирии погибли свыше 370 тыс. человек, огромное количество мирных граждан вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

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