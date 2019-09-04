Нью-Йорк, США, , 16:43 — REGNUM Администрация Facebook предполагает вскоре предоставить возможность пользователям запретить применять технологию распознавания лиц к их фотографиям в соцсети. Об этом говорится 3 сентября в официальном блоге Facebook.

По словам представителей Facebook, стандартные настройки предполагают отключение функции распознавания лиц по умолчанию. Впрочем, каждый пользователь сможет её включить самостоятельно по желанию. В компании сообщили, что для некоторых учётных записей такой порядок действует с 2017 года. Однако для всех пользователей это стало доступным только сейчас.

Кроме того, как сообщили в блоге, появятся и другие настройки, касающиеся распознавания лиц. В том числе функция уведомления пользователей соцсети о том, что кто-то пытался выдать их фото за своё.

Компания Facebook, которая владеет одноименной соцсетью, многократно была уличена в нарушениях при сборе и хранении данных своих клиентов. Глава компании Марк Цукерберг не раз обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией. Однако доверие к его словам уже серьёзно подорвано, и многие уже не верят, что новые функции защиты конфиденциальности действительно будут работать для всех и всегда.