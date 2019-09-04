Нур-Султан, 4 сентября 2019, 08:06 — REGNUM Общую электронную библиотеку писателей Азии предложил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 4 сентября агентство «Казинформ».
4 сентября в Нур-Султане глава государства выступил на первом форме писателей стран Азии. Он выразил уверенность, что реализация этого начинания объединит писателей и поднимет азиатскую литературу на новый уровень.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме писателей Азии, предложил создать азиатскую премию в области литературы.
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