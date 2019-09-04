Грозный, , 07:53 — REGNUM Семья погибшего в колонии под Челябинском от пыток жителя Чечни Султана И. требует от государства 15 млн рублей в виде возмещения морального вреда. Заявление подано в Старопромысловский райсуд Грозного, пишет «Коммерсантъ».

Интересы истцов представляет адвокат правозащитного проекта «Зоны права» Андрей Сабинин. По его словам, хотя сотрудники колонии были осуждены в Челябинске, компенсации можно требовать и по месту жительства истцов.

Султан И. был осуждён за оборот наркотиков и отбывал наказание в колонии №2. В декабре 2015 года его нашли мёртвым в ШИЗО.

Выяснилось, что к гибели мужчины причастны сотрудники колонии. Двое из них были осуждены за превышении должностных полномочий. Им дали семь и восемь лет колонии.