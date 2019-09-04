Красноярск, 4 сентября 2019, 07:45 — REGNUM В Красноярском крае закрылись последние пляжи, работавшие до 3 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.
На закрытых пляжах купаться опасно, предупреждают в МЧС. Посты, где дежурили спасатели и медики, прекратили свою работу. К тому же опасность несут низкие температуры воды и воздуха.
Инспектора ГИМС продолжат свою работу по патрулированию водоёмов края.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 августа в мэрии Омска также объявили о завершении летнего пляжного сезона и закрытии пляжей.
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