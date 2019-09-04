Омск, , 07:45 — REGNUM Количество миллиардеров в Омской области увеличилось до шести по итогам декларационной кампании, сообщает 4 сентября пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Всего декларации о своих доходах в 2018 году подали более 111 тысяч жителей Омской области. Из них доходы в размере 1 млн рублей получают 9630 граждан. В эту категорию входят частные предприниматели, а также лица, получившие доходы от продажи имущества и ценных бумаг.

«За год число налогоплательщиков, получивших доход свыше 1 млн рублей возросло на 2047 человек», — отметили в региональном УФНС России.

При этом 9210 человек показали доходы в размере от 1 до 10 млн рублей, 340 человек — до 100 млн рублей, 66 человек — до 500 млн рублей, восемь человек — до 1 млрд рублей. Миллиардеров в прошлом году увеличилось на одного и составляет шесть человек.

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