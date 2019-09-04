Сеул, , 07:41 — REGNUM В столице Южной Кореи открылась международная конференция «Сеульский оборонный диалог». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, трехдневная конференция пройдет в отеле Lotte Hotel в период с 4 по 6 сентября.

Известно, что в первый день конференции около 140 представителей разных стран приняли участие в заседании рабочей группы по кибербезопасности.

Так же в рамках данного заседания, представители Южной Кореи, Польши, Вьетнама, Италии и Индии поделились информацией о текущей политике кибербезопасности, а также способах ее продвижения.

Предполагается, что представители министерства обороны Южной Кореи проведут двусторонние встречи с представителями Японии и России, на которых будут обсуждаться вопросы прекращения обмена разведданными и недавние полеты российских самолетов в зоне действия сил ПВО.