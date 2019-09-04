Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Ульяновске продолжается тематическая декада «Мы помним Беслан». В областном центре в рамках памятных мероприятий открыли две мемориальные доски в честь земляка, Героя России Дмитрия Разумовского, который отдал жизнь при освобождении заложников в Беслане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ульяновска.

Подполковник спецназа «Вымпел» Дмитрий Разумовский погиб от пуль террористов в 2004 году, спасая детей и защищая своих товарищей. В Ульяновске в рамках декады «Мы помним Беслан» открылись две мемориальные доски: одну смонтировали на фасаде гимназии №1, где он учился, другую — на здании спорткомплекса «Автомобилист», где земляк-герой занимался в секции бокса.

Как сообщало ИА REGNUM, имя Дмитрия Разумовского в Ульяновске носит одна из улиц. Ежегодно в школах области проходят лекции и уроки мужества, посвященные герою-земляку, а также региональная акция «Минута тишины».

В рамках 15-летия со дня трагедии в Ульяновске проводится тематическая декада «Мы помним Беслан», которая завершится 8 сентября. Запланированы турнир по мини-футболу между представителями силовых ведомств и юными спортсменами, конкурс детских творческих работ, акция «Капля жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2004 года были захвачены заложники в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия). От рук террористов погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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