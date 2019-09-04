Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM Строительство второй линии метро в Екатеринбурге попало в план мероприятий, которые желательно организовать к 300-летию города. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области.

Метро. Екатеринбург (cc) Anthony Ivanoff

В списке указано, что на метро требуется 73 млрд 750 млн рублей. Из них 72 млрд 200 млн рублей планируется получить из федерального бюджет, 650 млн — из областного, 900 млн — из городского.

Отдельно прописано, что перед получением федеральных денег необходимо согласование Министерства транспорта РФ.

Напомним, власти Екатеринбурга надеются на строительство второй ветки метро. Ранее заявлялось, что на эту цель потребуется 90 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге рассказали, как построить вторую линию метро