Омск, , 07:33 — REGNUM Дни Омской области пройдут в Москве 12−13 сентября 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, программа форума включает почти два десятка мероприятий на разных площадках. В частности, запланированы культурные и деловые площадки.

Омский губернатор Александр Бурков проведёт переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Будет подписано соглашение о взаимодействии в культурной, социальной, экономической и иных сферах. Программой предусмотрены и другие мероприятия.

По данным регионального минэкономики, в Московской торгово-промышленной палате представят экономический и инвестиционный потенциал Омской области.

Москва занимает девятое место в межрегиональном товарообороте Омской области с регионами России.

Напомним, в 2016 году в Омской области проводились Дни Москвы.