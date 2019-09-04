Омск, 4 сентября 2019, 07:33 — REGNUM Дни Омской области пройдут в Москве 12−13 сентября 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, программа форума включает почти два десятка мероприятий на разных площадках. В частности, запланированы культурные и деловые площадки.
Омский губернатор Александр Бурков проведёт переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Будет подписано соглашение о взаимодействии в культурной, социальной, экономической и иных сферах. Программой предусмотрены и другие мероприятия.
По данным регионального минэкономики, в Московской торгово-промышленной палате представят экономический и инвестиционный потенциал Омской области.
Москва занимает девятое место в межрегиональном товарообороте Омской области с регионами России.
Напомним, в 2016 году в Омской области проводились Дни Москвы.