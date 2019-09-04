Москва, , 07:30 — REGNUM Сегодня, 4 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)открыла Всероссийскую прививочную кампанию против гриппа, сообщается на сайте ведомства.

Вакцинация Mil.ru

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Всего в прививочную кампанию-2019 планируется привить от гриппа не менее 45% населения России, в группе риска (дети, беременные женщины, лица старше 60 лет и медицинские работники) — порядка 75%.

Сделать бесплатную прививку от гриппа высококачественной отечественной вакциной с актуальными штаммами сможет любой желающий с сентября по ноябрь включительно.

Попова отметила, что в состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ опубликованы пресс-службой Роспотребнадзора. Простые советы помогут избежать гражданам РФ простудных заболеваний.

Подробности: Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом