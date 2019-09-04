Абакан, , 07:17 — REGNUM В Хакасии 3 сентября прошёл второй Единый республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык!» («Тӧреен тiлiм — хакас тiлiм!»). Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

В Хакасии написали Единый республиканский диктант на хакасском языке Пресс-служба министерства культуры Хакасии

Диктант писали на 40 подготовленных площадках. В том числе свои знания решили проверить научные сотрудники, госслужащие, преподаватели вузов, школьники, студенты, пенсионеры и другие.

Также диктант в Хакасии напишут 4 сентября. Каждый участник акции получит сертификат, а победители — дипломы и подарки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 4 сентября отмечают День хакасского языка.

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