Москва, , 07:14 — REGNUM Центральный банк России зафиксировал рост количества хищений денег населения с помощью взлома мошенниками соцсетей, сообщают 4 сентября «Известия» со ссылкой на замначальника департаменка информационной безопасности регулятора Артема Сычева.

По его словам, после того как злоумышленник получил доступ к странице пользователя, он начинает публиковать посты и писать сообщения от его имени с просьбой о помощи.

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По данным Центробанка, около 97% преступлений, связанных с хищениями у клиентов банков, совершаются с помощью социальной инженерии, когда злоумышленники вводят пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил им доступ к собственным средствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что среди наиболее распространенных признаков мошенничества — просьба от неизвестного сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Работники банка никогда не запрашивают такую информацию, напомнили специалисты.

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