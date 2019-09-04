Гамбург, Германия, , 07:14 — REGNUM Бывший защитник футбольного мадридского клуба и сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает 4 сентября Bild.

«Мы проводим расследование в отношении 38-летнего гражданина Германии по подозрению в распространении публикаций, содержащих детскую порнографию, в том числе цифровых снимков», — приводит издание слова представителя гамбургской прокуратуры.

Кроме этого, по информации издания, сотрудниками полиции был проведен обыск в квартире 38-летнего бывшего футболиста и в ходе него у Метцельдера был конфискован мобильный телефон.

Также сообщается, что, согласно версии следствия, три недели назад невеста бывшего спортсмена обратилась в правоохранительные органы по причине того, что он отправил ей в одном из мессенджеров 15 фото с детской порнографией. При этом подчеркивается, что Метцельдер не подвергнут аресту.

Отметим, Кристоф Метцельдер играл в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2010 год и стал вместе с клубом чемпионом Испании. Кроме этого, играл за клубы «Шальке 04», дортмундскую «Боруссию» и другие.