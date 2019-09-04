Томск, , 07:05 — REGNUM К уборке урожая приступили в Томской области, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

К 4 сентября сельхозпредприятие и агрофирма в Томском районе убрали свеклу с площади 9,2 га, фермерское хозяйство в Колпашевском районе — капусту с 0,7 га. Картофель хозяйства региона выкопали с площади 138,5 га, лен-долгунец убрали с 750 га.

Обмолочено 44,6% посевов зерновых и зернобобовых культур — 72,22 тыс. га. Всего томские аграрии намолотили 177,6 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 24,6 ц/га.

Продолжается сев озимых зерновых культур и подготовка зяби.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года власти Томской области заявили о том, что регион сохраняет первое место в Сибири по урожайности зерновых.

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