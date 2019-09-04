Альметьевск, Татария, , 06:55 — REGNUM Многодетная мать из Альметьевска пожаловалась в соцсетях на то, что её дочь-школьницу лишили бесплатных обедов, хотя ещё год назад ребёнок получал питание в столовой. При этом глава большой семьи — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. О своей проблеме Земфира З. рассказала в одном из родительских сообществ Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У меня муж ветеран боевых действий в Чечне. До этого мои дети питались бесплатно. Третья дочка пошла в школу, до второго класса питались бесплатно. Но в этом году сказали, что у нас нет льгот и мы питаемся платно. Якобы у школы нету квоты», — пишет Земфира, уточняя, что подавали документы на статус малоимущих, но не получили его.

В семье между тем четверо детей и мать находится в отпуске по уходу за самым младшим из них, то есть в семье лишь один кормилец.

История заинтересовала власти муниципалитета и в обсуждении к жалобе в соцсетях появился ответ представителя пресс-службы исполкома Альметьевского района, из которого следовало, что семье нужно обратиться в управление соцзащиты. Но женщина, по её словам, уже ранее там была и получила ответ, что льготниками данной категории они не занимаются и вообще старшим детям больше 18 и под статус многодетной семья не подходит.

Жалоба вскрыла большую проблему. В обсуждении приняли участие ещё ряд жителей республики:

«Тоже с этим вопросом столкнулась на днях. Оказывается не всем многодетным дают квоту на бесплатное питание, а только семьям от четырёх детей и более», «А ведь раньше были льготы и бесплатный проезд в транспорте и бесплатно питались дети в школе и платили в садике 50%. А теперь ничего этого нет», «Стыдно становится за наш «богатый» нефтяной город».

Издание «Вечерняя Казань» позднее связалось с Земфирой и та рассказала, что после торжественной линейки снова побывала в соцзащите и ей там снова повторили, что раз старшим дочерям больше 18 лет, то и льгот третьей школьнице не полагается, так как семья не подпадает под многодетный статус.

Напомним, вопрос об установлении льгот и в целом организации питания школьников муниципалитеты решают самостоятельно. К примеру, в Казани в этом учебном году решено выйти на новый уровень, запустив школьные «рестораны».