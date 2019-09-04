Челябинск, , 06:54 — REGNUM В Челябинской области садоводческие товарищества получат из бюджета усиленную помощь. Сейчас на софинансирование программ муниципалитетов по их поддержке регион выделяет 20 млн рублей, а в 2020 году станет 30 млн, сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме того. главам южноуральских муниципалитетов поручено пересмотреть расписание дачных автобусов. Это сделано для того, чтобы гражданам было удобнее. Кстати, такие маршруты продолжат субсидировать, а пенсионеры как и прежде получат скидку на проезд — 50%.

Кроме того, область может активно подключиться к решению проблем садоводов на региональном уровне. Этого не исключает врио губернатора Алексей Текслер.