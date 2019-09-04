Свердловский врач-гинеколог Олег Б., ранее покаявшийся за аборты, продолжает их делать в экстренных случаях. Об этом заявил сам врач ЕАН.

Новая Ляля, Свердловская область, , 04:05 — REGNUM По словам гинеколога из Новой Ляли, он по-прежнему практикует таблетированные аборты. В частности, на прошлой неделе в больницу пришла женщина с замершей беременностью — ей было необходимо совершить такую операцию.

«Бывают экстренные случаи, когда речь идет о жизни женщины, и тогда, конечно, тут ничего не поделаешь, придется делать. А так, конечно, я против абортов», — сказал врач.

Напомним, новолялинский гинеколог проходил по уголовному делу о сбыте наркотических веществ. Врач назначил пациентки с сильными болями принадлежавшие ему обезболивающие препараты, которые остались после смерти матери. Дело вернули в прокуратуру.

По призыву уральских монархистов врач приехал в Среднеуральский женский монастырь к схиигумену Сергию (Романову), называемого в СМИ «главой секты царебожников», и покаялся за ранее совершаемые аборты.

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