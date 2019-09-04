Благовещенск, 4 сентября 2019, 04:03 — REGNUM Победительницей конкурса красоты на Восточном экономическом форуме стала жительница Амурской области Полина Мельникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Конкурс «Краса Дальнего Востока 2019» состоялся накануне старта основной программы ВЭФ. В нём приняли участие представительницы всех регионов Дальнего Востока.
В конкурсе — визитке девушки рассказывали о том, как любят свой регион, Дальний Восток. Полина Мельникова рассказала, что особенно дорожит историческими местами родного Благовещенска.
Второе место заняла представительница Якутии, третье — Бурятии.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке начал работу V Восточный экономический форум.