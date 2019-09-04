Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге стоит построить за Макаровским мостом. Об этом заявил бывший главный архитектор города Михаил Вяткин, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 03:52 — REGNUM Площадка за мостом вошла в список для голосования, который должны предложить екатеринбуржцам в середине октября 2019 года.

По мнению Вяткина, благодаря строительству храма удастся развить берег реки Исеть. Если же придётся для этого «снести несколько бараков» — то это несущественная жертва, уверен специалист.

Напомним, рабочая группа по судьбе храма Святой Екатерины утвердила новый список площадок для объекта. Кроме территории за мостом храм могут построить вместо бывшего здания приборостроительного завода и на пустыре на перекрёстке ул. Фурманова — ул. Белинского.

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