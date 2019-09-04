Дублин, , 03:24 — REGNUM Проявлением аллергии посчитала симптомы опухоли мозга у своей пятилетней дочери жительница Дублина, пишет Daily Mirror.

Неоднократную рвоту у ребёнка женщина посчитала проявлением пищевой аллергии. Врачи тоже не поняли, что ребёнок страдает смертельной болезнью, и порекомендовали наблюдать за питанием девочки.

Наличие опухли смогли констатировать только когда ребёнок не смог двигаться и пришлось вызвать скорую. Опухоль врачи увидели, сделав МРТ.

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