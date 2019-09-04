Омск, , 03:19 — REGNUM В Омске 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, прошли памятные мероприятия. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в сквере Дружбы народов память погибших в терактах почтили минутой молчания.

В сквере Дружбы народов установлен памятный камень «Народы мира против терроризма». На этой площадке и прошёл концерт памяти, на который собрались школьники, студенты, представители ветеранских и общественных организаций.

«Терроризм не имеет оправдания ни религиозного, ни политического. Главная цель сегодня государства и общества — противостоять терроризму своим единством и солидарностью», — сказал собравшимся министр региональной политики Омской области Михаил Каракоз.

Кульминацией мероприятия стал запуск в небо белых воздушных шаров в память о погибших в терактах.

Напомним, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в Беслане, где в сентябре 2004 года террористы взяли в заложники и удерживали почти трое суток более 1100 человек. Погибли 334 человека, из них 186 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Омске 3 сентября состоялась церемония возложения венка и цветов к памятнику «Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством — посвящается» в Парке Победы.

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