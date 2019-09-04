Псков, , 00:48 — REGNUM В муниципальном образовательном центре «Подросток» в Пскове на улице Гражданской новый учебный год так и не начался. В первый день занятий, 2 сентября, выяснилось, что занятия в этом здании запретили проводить городские власти, сообщает ГТРК «Псков».

Причиной названо неудовлетворительное состояние здания, которое требует капитального ремонта. Однако выяснилось это только за три дня до начала нового учебного года: приказ городского управления образования о прекращении деятельности центра был издан 30 августа 2019 года. Ученики и их родители узнали об этом только 2 сентября, когда пришли на торжественную линейку по случаю начала нового учебного года.

По словам исполняющей обязанности директора Центра образования «Подросток» Юлии Сачук, приказ городских властей предполагает изменения в штатном расписании: преподаватели попали под сокращение. Учащимся предложили массово перейти в вечернюю школу, но этого не хотят ни ученики, ни их родители, потому что центр «Подросток» — уникальный, других таких в Пскове нет. Возмущены преподаватели центра и поспешностью решений, ведь о плачевном состоянии здания они писали городским властям регулярно с 2014 года.

Как уточняет канал «Первый Псковский», уникальность центра — в профессиональной подготовке учащихся. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет, которые не успевают осваивать образовательную программу в общеобразовательных школах, в «Подростке» не только получают знания, но и осваивают профессию.

В ситуацию с закрытием центра вмешались профсоюзы. Псковский областной совет профсоюзов готовит жалобу с прокуратуру, а также обращения в адрес главы администрации Пскова Александра Братчикова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом учебного года власти Псковской области рапортовали о 100-процентной готовности всех образовательных учреждений к началу занятий.