Тегеран, , 00:43 — REGNUM Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Соответствующее решение принял суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед (Иран). Причина расторжения брака — несоответствующий возраст невесты, поскольку в брак в Иране можно вступать только с 13 лет.

Уточняется, что жениху 22 года.

Напомним, скандал вокруг бракосочетания в Иране разразился после того, как в соцсетях было опубликовано видео со свадьбы.