Екатеринбург, , 03:16 — REGNUM В детском саду № 511 в Екатеринбурге попытались скрыть от журналистов огрехи учреждения. Об этом сообщает «Новый день».

Ранее родители пожаловались в СМИ на разбитые окна и плесень, которые нашли в детском саду. В учреждении подготовились к визиту журналистов и главы районного управления образования Ольги Фадеевой: по словам родителей, нужные стены были покрашены, чтобы скрыть плесень на стенах.

Разбитые окна в детском саду поменяют уже в сентябре, подчеркнула Фадеева.

Напомним, 3 сентября 2019 года родители пожаловались на детский сад № 51.

Здание детского сада построено в 1974 году, последний капитальный ремонт был сделан ещё в 1989 году.

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