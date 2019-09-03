д. Быково, , 22:48 — REGNUM Жители деревни Быково Пестовского района Новгородской области записали видеообращение к губернатору Андрею Никитину, в котором просят главу региона вернуть школьный автобус, чтобы их дети смогли нормально добираться в школу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, видеообращение опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шишкин. Дорога. 1890-е

» У нас нарушается право на образование детей: закрыт школьный маршрут — дети не могут попасть в школу на обучение. Уважаемый Андрей Сергеевич, примите, пожалуйста, срочные меры по поводу доставки наших детей в школу. Верните нам автобус!» Из видеообращения к губернатору Новгородской области У нас нарушается право на образование детей: закрыт школьный маршрут — дети не могут попасть в школу на обучение. Уважаемый Андрей Сергеевич, примите, пожалуйста, срочные меры по поводу доставки наших детей в школу. Верните нам автобус!»

Заместитель министра образования Новгородской области Александр Сатин заявил, что в правительстве региона в курсе ситуации.

«Участок дороги протяжённостью 4,9 км около деревни Карпелово находится в аварийном состоянии, и школьный автобус там ходить пока не может. Поэтому сейчас в населённых пунктах Никулкино и Карпелово для восьми детей организован образовательный процесс по схеме: в понедельник и пятницу они приезжают в школу в деревне Быково на общественном транспорте, а оставшиеся три дня занимаются дистанционно. Такое решение было принято, чтобы не нарушать образовательный процесс для этих детей», — отметил Сатин.

По словам главы Пестовского района Дмитрия Иванова, аварийный участок дороги будет отремонтирован в течение двух недель.

В пресс-центре правительства Новгородской области также заявили, что до конца года Пестовский район получит два новых школьных автобуса вместимостью 22−24 человека.