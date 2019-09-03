Оттава, , 21:48 — REGNUM Продвигающийся по Атлантическому океану ураган «Дориан» может достигнуть побережья Канады к выходным 7−8 сентября. Об этом сообщает канадское Национальное метеобюро.

По оценкам специалистов, ураган ещё может изменить направление и проследовать на достаточно безопасном расстоянии от береговой линии Канады. Однако в случае его прохождения вдоль побережья провинции Новая Шотландия на регион может обрушиться штормовой ветер скоростью до 36 метров в секунду.

Напомним, ураган «Дориан» 1 сентября достиг Багамских островов, где унёс жизни пяти человек и повредил около 13 тысяч домов. В настоящее время стихия приближается к побережью США, в связи с чем на территории нескольких американских штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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