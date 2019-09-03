Москва, , 20:02 — REGNUM Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет на кукурузное поле после отказа обоих двигателей, вернётся к работе 4 сентября. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил журналистам генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Завтра капитан выйдет на работу», — сказал Скуратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» и направился в Симферополь.

Однако сразу после взлета самолет столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя. Капитан воздушного судна Дамир Юсупов принял решение сажать самолет прямо на поле кукурузы без выпущенного шасси.

Посадка была жесткой, но успешной. На борту самолета находились более 230 человек, в числе которых было более 40 детей — все они выжили и отделались легкими травмами.

Оба пилота самолета — Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России. Экипаж был награжден орденами Мужества.