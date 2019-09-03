Ставрополь, , 19:56 — REGNUM Информация об обнаружении пилотов самолета Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не подтвердилась. Опровергнуты также сообщения о парашютах, якобы найденных в районе падения штурмовика, пишет ТАСС.

Достоверно известно лишь, что самолет упал в поле. Обнаружена воронка на месте его падения. Пилотов в кабине не было, сообщил источник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября при проведении учебно-тренировочных полетов в Ставропольском крае упал самолет Су-25. По некоторым данным, полеты проводились с аэродрома Буденновск. Крушение произошло на территории Советского района, жители которого якобы видели, как самолет сорвался в штопор и рухнул на землю в безлюдном районе.

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В Минобороны РФ подтвердили инцидент с самолетом, сообщив, что летчикам удалось катапультироваться, и что организованы их поиски. По данному факту была организована проверка военной прокуратуры Южного военного округа. Полеты самолетов Су-25 на Юге России приостановлены до выяснения причин ЧП.

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