Ашхабад, 3 сентября 2019, 19:42 — REGNUM Туркменистанцы считают дискриминацией то, что в последние несколько лет школьные наборы в подарок от государства получают только те первоклассники, чьи родители являются работниками бюджетных организаций или сотрудниками госучреждений, пишет «Хроника Туркменистана».
Между тем, отмечает издание, без такого подарка, который включает в себя школьный портфель стоимостью 80 манатов (1520 рублей) и канцелярские товары на сумму 40 манатов (760 рублей), остаются впервые идущие в школу дети безработных граждан и торговцев.
Люди сетуют на то, что дети бюджетников, имеющих стабильную работу и зарплату, получают такой подарок от имени президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, а тем, у кого порой не хватает денег даже на еду, приходится собирать ребенка в школу за свой счет.