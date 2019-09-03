Златоуст, Челябинская область, , 19:41 — REGNUM В челябинском Златоусте под суд отдана 22-летняя девушка. Её обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ, по части 1 статьи 226.1 УК России, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Девушка имеет медицинское образование. Для создания себе более привлекательной фигуры она заказала в интернете анаболические стероиды, в которых содержатся ограниченные к обороту на территории России сильнодействующие вещества. Посылка пришла из одной из стран СНГ.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия у девушки изъяли полученные около 19 гр. стероидов. Теперь ей грозит от трёх до семи лет колонии.