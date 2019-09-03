Ашхабад, , 19:39 — REGNUM В столице и регионах Туркмении стартовал месячник «Безопасность дорожного движения — спокойствие нашей жизни», — пишет «Бизнес Туркменистан».

Мероприятие, учрежденное президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, ежегодно проходит в первый месяц осени вот уже седьмой год подряд.

Отмечается, что в ближайшие дни в министерствах, ведомства и госучреждениях будут организованы конференции, направленные на повышение грамотности водителей и пешеходов для снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Также возле школ и вузов по всей Туркмении в течение месяца будут нести дежурство эковелосипедные группы полиции, недавно созданные по распоряжению главы государства.

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