Черкесск, , 19:18 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии будут отдыхать 6 сентября. Нерабочим праздничным днем пятница на этой неделе стала по случаю празднования Дня Республики Карачаево-Черкесия и Дня города Черкесска. Указ об этом подписал руководитель субъекта Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Руководителям предприятий и ведомств, главам администраций муниципалитетов предложено предоставить выходной день сотрудникам либо компенсировать работу 6 сентября предоставлением другого выходного дня.

Согласно плану мероприятий торжества по поводу двойного праздника будут проходить в течение трех дней — с 6 по 8 сентября — во всех городах и районах субъекта. Напомним, в 2018 году в День республики также был объявлен выходным.

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