Челябинск, , 19:07 — REGNUM Челябинская прокуратура нашла нарушения в казенном учреждении «Тюрьма ГУФСИН России по Челябинской области». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В учреждении сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения законодательства. Посетили камеры и другие помещения, а также провели приём заключённых.

При проверке выявились нарушения в условиях и режиме содержания, в материально-бытовом обеспечении, в применении к осуждённым мер поощрения и взыскания и т.д. Руководству тюрьмы внесено представление об устранении нарушений.