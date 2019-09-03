Ижевск, , 19:02 — REGNUM В Удмуртии на мероприятия в рамках Дня оружейника, которые будут проходить с 18 по 22 сентября, ожидается участие до 1 тыс. человек. Ключевым событием станет Форум оружейников России, сообщается на официальном сайте главы региона.

Празднование Дня оружейника начнётся 18 сентября. В этом году он будет «особенный», говорят в регионе, напоминая, что в 2019 году празднуется 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова. В связи с этим запланирован большой объём праздничных мероприятий, нацеленных на разную целевую аудиторию. В целом ожидается порядка 1 тыс. участников и гостей.

Основным событием станет Форум оружейников России, который состоится 18−19 сентября. Программа включает три блока: «Производительность труда», «Конверсия в ОПК», «Промышленный дизайн и новые технологии». По данным властей, участие в мероприятии подтвердили эксперты международного уровня из Германии, Италии и Франции.

Кроме того, в рамках Дня оружейника состоятся заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, первая всероссийская конференция руководителей служб управления персоналом корпораций ОПК, выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро-автомобилей, пройдут спортивные состязания. Кроме того, в Ижевске будет открыт центр дополнительного образования «Академия «Калашников». Также предусмотрены различные концертные программы, фейерверки, шоу пилотажной группы «Русские витязи», гонки «Калашников биатлон фест».

Напомним, Михаил Тимофеевич Калашников — легендарный конструктор стрелкового оружия, автор популярного в мире автомата Калашникова и ряда его модификаций. В 1948 году Калашников был командирован на военный завод города Ижевска для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. Демобилизовавшись в звании старшего сержанта, Калашников переехал на постоянное жительство в Ижевск и продолжил конструкторскую работу на «Ижмаше». 1 сентября 1949 года он был зачислен в штат отдела главного конструктора. Он скончался в декабре 2013 года на 95-м году жизни.