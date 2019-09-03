Астрахань, , 18:50 — REGNUM Причинами запаха гари, который больше месяца доставляет неудобства жителям Астрахани и ближайших районов, могли стать пожары в Астраханской области Калмыкии или технологические процессы на местных предприятиях. Об этом на встрече врио губернатора Игорем Бабушкиным сообщил врио начальника областного управления МЧС России Алексей Мурзин.

С 29 июля по 2 сентября спасатели приняли 439 сообщений о запахе гари в воздухе. За это же время было зарегистрировано 613 пожаров и 34 термические аномалии. Отдельные очаги были обнаружены на ряде экономических объектов, в частности, на предприятиях по изготовлению асфальта, а также на свалке ТБО в Приволжском районе вблизи села Фунтово. Туда завозится грунт, очаги засыпаются землей. Для борьбы с пожарами спасатели запросили вертолёты с водосливным устройством. Планируется, что уже с 4 сентября пожарный вертолет МИ-8 начнет работу в раскатной части Лаганского района Калмыкии.

По словам Мурзина, пожары в Калмыкии также в большой степени влияют на проникновение неприятного запаха на территорию Астраханской области.