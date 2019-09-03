Москва, , 18:43 — REGNUM «Жётлый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие сутки в связи с ожидаемыми дождями и грозами в регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как уточняется, «жёлтый» уровень означает, что погода в регионе будет «потенциально опасна».

Предупреждение для столицы действует на период с 21:00 04 сентября до 21:00 05 сентября, для области — с 15:00 04 сентября до 21:00 04 сентября.

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