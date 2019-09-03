Душанбе, , 18:25 — REGNUM Мэрия столицы Таджикистана окажет материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, «приравненным к ним», сообщает пресс-центр исполнительного органа государственной власти Душанбе.

Отмечается, что на эти цели выделено 226,8 тысяч сомони (1,6 млн рублей), соответствующее решение подписал столичный градоначальник Рустам Эмомали. Выделить необходимые средства поручено главному управлению финансов Душанбе.

Единоразовая материальна помощь приурочена к празднованию 28-й годовщины независимости Таджикистана.

Кроме того, распоряжением мэра Душанбе предусмотрено материальное поощрение сотрудников дорожно-эксплуатационных управлений столицы. На эти цели выделено 4 млн 719 тыс. сомони (32,6 млн рублей). Выделенные суммы должны быть вручены получателям до 7 сентября.

Напомним, что День независимости в Таджикистане отмечают 9 сентября.