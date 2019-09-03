Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге началась кампания по вакцинации против гриппа. За счет средств федерального бюджета планируется привить 49,8% населения — это 2 млн 640 тыс. человек, в том числе 458 тыс. детей.

Количество тех, кто получит защиту от гриппа, должно вырасти на 5% по сравнению с прошлым сезоном. Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Совигрипп».

"Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Также в районах города <…> будут работать выездные прививочные бригады. На текущей неделе прививочные пункты появятся вблизи самых оживленных станций метро», — рассказали 3 сентября в городском комитете по здравоохранению.

Уже к 5 сентября медучреждения получат 939 600 доз вакцины, что составит 43,5% от общего объема.

Напомним, что в феврале 2019 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге превышала уровень эпидемического порога на 22,3%.

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