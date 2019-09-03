Тюмень, , 18:09 — REGNUM В Тюменской области бывшая инспектор налоговой службы приговорена к 8 годам лишения свободы за взятки в общей сумме 9,4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Шлагбаум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено что, осенью 2014 года инспектор налоговой службы познакомилась с руководительницей организации, оказывающей бухгалтерские услуги. Знакомство переросло во взаимовыгодную дружбу: инспектор стала делиться служебной информацией с новой приятельницей и за это получала деньги.

В общей сложности с января 2015 года по ноябрь 2016 года сотрудница УФНС России в качестве взяток получила 9,4 млн рублей. В ноябре 2016 года она была задержана правоохранителями. И затем уволена с государственной службы в связи с утратой доверия.

Калининский суд Тюмени 3 сентября 2019 года вынес бывшей инспектору УФНС России приговор по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Женщина осуждена на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 5 лет.