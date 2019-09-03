Курск, , 18:06 — REGNUM В Курске прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» прошёл траурный митинг. В нём приняли участие представители администрации Курской области, города Курска, регионального управления Росгвардии, ветераны УМВД, жители города. В школах области прошли уроки памяти о трагедии в Беслане.

1 сентября 2004 года боевики во время праздничной линейки захватили школу в Беслане. В течение трех дней они удерживали в заложниках 1128 детей, их родителей и работников школы. В ходе штурма 3 сентября погибли и позднее умерли от ранений 334 заложника, в том числе 186 детей.