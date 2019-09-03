Москва, , 17:49 — REGNUM В Москве определили дату Московского осеннего велофестиваля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Велопробег Дарья Антонова © ИА REGNUM

О проведении мероприятия на заседании президиума правительства Москвы сообщил вице-мэр города Максим Ликсутов. Велофестиваль пройдёт 15 сентября — перед «Днём без автомобиля», который отмечается 22 сентября.

Протяжённость маршрута составляет 24 км. Он начинается в «Лужниках», далее по набережной и Садовому кольцу делает круг и возвращается к месту отправления. Сбор участников начинается в 10:00. Старт — в 12:00. Отмечается, что время проезда всей колонны составит 2,5 часа, а скорость движения не превысит 15 км/ч.