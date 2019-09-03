Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге самые дешевые однокомнатные квартиры оказались не самыми популярными у арендаторов жилья, в отличие от Москвы. Кроме того, бюджетные варианты жилья вблизи центра Петербурга ждут своих арендаторов дольше, чем в столице. Такой вывод сделали аналитики Яндекс. Недвижимости, проанализировав объявления о сдаче в аренду квартир с августа 2018 по август 2019 года.

Их удивило, что цена аренды для Петербурга не является определяющим фактором, и «более дешёвые квартиры могут сдаваться за то же время или даже дольше, что и более дорогие варианты».

«В Петербурге публика более требовательная. Так, самые доступные однокомнатные квартиры — за 15 000−20 000 рублей — ищут арендаторов 21 день <…> А вот квартир за 25 000−30 000 рублей вдвое меньше, и они находят жильцов быстрее, за 19 дней», — отмечают аналитики рынка.

В отличие от Москвы, где чаще всего сдают двухкомнатные квартиры, в Северной столице больше всего сдаются однокомнатные.

«По сравнению с Москвой квартиры в Петербурге ищут арендаторов дольше. На то, чтобы сдать однокомнатную квартиру потребуется в среднем 22 дня, двухкомнатную — 25 дней, трёхкомнатную — 29 дней», — подсчитали специалисты.

Наиболее востребованные у арендаторов жилья локации предсказуемо находятся в центре Петербурга и примыкающих к нему районах.

«Проще всего сдать скромную квартиру на Васильевском острове <…> У него хорошая транспортная доступность и инфраструктура, при этом он не такой престижный, как соседние острова, так что цены на квартиры тут ниже», — поделились авторы исследования.

Что же касается двух-трехкомнатных квартир, то здесь региональные особенности Петербурга по сравнению с Москвой выражены менее ярко.