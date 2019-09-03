Орел, , 17:45 — REGNUM В Орловской области объявлен конкурс на лучший эскизный проект эмблемы (логотипа) региона — указ о его проведении подписал губернатор Андрей Клычков, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Целью проведения конкурса является определение лучших эскизных проектов эмблемы Орловской области, направленных на создание единого подхода к продвижению региона на внутренних и внешних рынках, привлечение инвестиционного внимания, повышение узнаваемости Орловской области и ее выгодного позиционирования в информационной среде, целенаправленное формирование потребительского представления об уникальных ценностях и преимуществах региона», — говорится в сообщении правительства региона.

Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям: «якорную» эмблему в номинации «Орловская область: прошлое и будущее»; в номинации «Историко-культурное наследие Орловской области» предложено создать визуальный образ достопримечательностей, историко-культурных объектов Орловской области. В номинации «Инвестиционная привлекательность и деловое партнерство Орловской области» отберут лучшие эмблемы, которые должны отразить «визуальный образ положительного бизнес-климата в Орловской области». Также среди номинаций — «Стандарт качества продукции Орловской области», «Социально-экономическая инфраструктура Орловской области», «Социальный капитал Орловской области».

Победители конкурса получат Благодарности губернатора и денежные премии в 10 тыс. рублей. Победивший эскизный проект эмблемы после проведенного конкурса может быть доработан с учетом поступивших рекомендаций.