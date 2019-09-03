Ставрополь, , 17:44 — REGNUM В Ставропольском крае дан старт проекту «Мама-предприниматель». Он организован в целях оказания поддержки женщинам, которые находятся в декретном отпуске и намерены заняться малым и средним предпринимательством, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

О своем желании участвовать в проекте заявили 115 человек. Отобрано из них для обучения 36. Они прослушают курс лекций по основам ведения бизнеса, Для них будут проведены экскурсии на предприятия, руководителями которых являются представительницы слабого пола. Кроме того, будет проведен конкурс стартапов.

По итогам пятидневного обучения участницы проекта получат возможность стать обладателями гранта в размере 100 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса.

Напомним, впервые Ставрополье стало участником проекта «Мама-предприниматель» год назад. В нем участвовали 35 женщин.