Ростов-на-Дону, , 17:32 — REGNUM Уроженца Дагестана Сайфулу М. признали виновным в участии в военных действиях на стороне боевиков в Сирии. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе судебной инстанции.

Как установлено в суде, 31-летний обвиняемый осознанно вступил в НВФ, разделяя идеологию радикального ислама. С 2013 по 2015 год он воевал в Сирии в числе других сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против действующего законного правительства.

Среди заданий, которые он выполнял, были охрана объектов террористической организации, перевозка боевиков, обучение новых членов НВФ ведению боевых действий. Установлено также, что в течение четырех месяцев 2015 года он принимал участие в боях в городе Ракке и недалеко от города Алеппо.

Пока приговор, вынесенный судом, не вступил в законную силу. Адвокаты могут обжаловать его.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.