Симферополь, 3 сентября 2019, 17:23 — REGNUM В Симферополе устанавливают три новых поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
По его словам, новая система позволит получать расширенные данные о состоянии воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Армянске зарегистрировали превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.
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