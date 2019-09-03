Великий Новгород, , 17:19 — REGNUM Акция единства и памяти, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялась сегодня, 3 сентября, в Великом Новгороде. У мемориального комплекса героям-освободителям. Новгорода на берегу реки Волхов собрались руководители города и области, ветераны, сотрудники правоохранительных органов, представители предприятий и общественных организаций, студенты и школьники.

«Сегодня здесь собрались те, у кого в сердце чужая боль, кто скорбит, разделает горечь от гибели наших соотечественников. Мы помним о том, что произошло в Беслане и собрались, чтобы сплотиться перед угрозой террористических актов, терроризма во всём мире. Сегодня день солидарности тех, кто противостоит этой смерти. Я уверен, объединившись, мы предотвратим новую беду — терроризм не пройдёт!», — обратился к собравшимся заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов.

Он вручил медаль «Ветеран боевых действий» ветерану военной службы, члену Совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Виктору Харчуку.

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева отметила, что страшная трагедия в Беслане 15 лет назад потрясла всю страну.

«Сейчас эти ребята, погибшие в Беслане, могли бы быть уже взрослыми людьми, у многих могли бы быть семьи, дети, многие встали бы на хороший профессиональный путь. Но 15 лет назад нашу землю потрясли крик матери и слезы убеленного в один день сединой отца, которые потеряли своих детей в мирное время, в школе», — сказала Писарева.

Вице-спикер думы Великого Новгорода Алексей Афанасьев заявил, что терроризму нет ни оправдания, ни прощения.

«И сегодня ясно, что только совместными усилиями нам удастся искоренить это зло во имя благополучия. Все вместе мы должны сказать решительное «Нет!» террористам, покушающимся на безопасность граждан нашей страны. Помните, что наше главное оружие — неравнодушие, сплочённость, бдительность. Победить терроризм можно только всем миром!» — заявил Афанасьев.

Собравшиеся почтили память жертв террористических актов минутой молчания, а в завершении акции запустили в небо белых голубей — в знак взаимоуважения, добра и мира.

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Напомним, 3 сентября в России стало днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трёх дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.