Химки, Московская область, , 17:20 — REGNUM «Аэроэкспресс» временно меняет расписание движения поездов на Шереметьевском направлении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе перевозчика, изменения связаны с ремонтными работами на путях.

Аэроэкспресс Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 5, 6, 7 и 8 будут отменены аэроэкспрессы, направляющийся из аэропорта «Шереметьево» в Москву в 00:01, 0:30 и 5:00. Также отменят поезда, следующие на Белорусский вокзал в 5:30, 22:00, 00:01, 00:30 и отменят ряд остановок поезда до Одинцова, отправляющегося в 5:48. Он будет следовать только от Белорусского вокзала. В компании отметили, что до вечера 4 сентября и с 7 утра 8 сентября поезда будут следовать без изменений в расписании.

Напомним, 3 сентября в аэропорту «Шереметьево» на взлётно-посадочной полосе столкнулись крыльями два самолёта. Пустой борт Royal Flight и борт авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс в Пекин. Пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали.