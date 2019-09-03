Москва, , 17:01 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не связывать амнистию с юбилеем Великой Отечественной войны и перенести ее, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.

«Традиционно депутаты Госдумы выступают с инициативами амнистии к подобным датам. Наверняка будут такие предложения и к предстоящему юбилею. Но какое отношение к войне и Победе имеют осуждённые в наши дни люди?!» — возмущен Миронов.

Не получится ли так, что героизм фронтовиков как бы искупает вину нарушивших закон граждан, рассуждает парламентарий.

«Может быть, лучше амнистией отметить 30-летие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, которое тоже будет отмечаться в будущем году? Полагаю, что этот вопрос нужно обсудить заранее», — предложил Миронов.

Миронов обсудил с ветеранами подготовку к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.